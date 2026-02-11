Krasniqi uron deputetët pas konstituimit të legjislaturës së dhjetë të Kuvendit

11/02/2026 19:19

11/02/2026 19:19

Ish-kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi, ka uruar sot të gjithë deputetët e zgjedhur pas konstituimit të legjislaturës së dhjetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në një postim në Facebook, Krasniqi i ka inkurajuar ata për punë të mbarë dhe kurajo në marrjen e vendimeve në interes të qytetarëve dhe të shtetit.

Ai ka veçuar deputetët e PDK-së, duke theksuar se duhet të përfaqësojnë me dinjitet besimin e qytetarëve dhe të jenë “zë i fuqishëm i interesit shtetëror dhe gardianë të Kushtetutës në çdo rrethanë”.

Krasniqi gjithashtu ka bërë thirrje për bashkëpunim institucional në këtë periudhë sfidash, duke përfshirë fazën finale të procesit gjyqësor në Hagë:

“Është detyrë institucionale dhe kombëtare e të gjithëve që të sigurojmë mbrojtje dinjitoze dhe qasje të unifikuar në përkrahje të çlirimtarëve tanë, në përputhje me standardet ndërkombëtare të drejtësisë”.

“Kosova është më e fortë kur institucionet e saj veprojnë me maturi, unitet dhe përgjegjësi. Suksese në këtë mandat të ri, për Kosovën, për qytetarët dhe për të ardhmen tonë euroatlantike,” ka përfunduar Krasniqi. /Lajmi.net/

