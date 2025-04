Krasniqi pret drejtuesit e OVL-së: E kanë mbështetjen e plotë të PDK-së për kërkesat e tyre Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, bashkë me anëtarët e kryesisë, Jakup Nurën dhe Rrahman Ramën, takuan drejtuesit e OVL-së së UÇK-së, të prirë nga kryetari Hysni Gucati. Krasniqi tha se me drejtuesit e OVL-së së UÇK-së diskutuan hapur për sfidat me të cilat përballen sot kategoritë e dala nga lufta por edhe për rëndësinë e…