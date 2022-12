Krasniqi për dënimin e Mustafës: Është dënim i rëndë, UÇK-ja do të mbetët krenaria jonë kombëtare Memli Krasniqi, kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, ka reaguar në lidhje me dënimin ndaj Salih Mustafës, nga Gjykata Speciale. Krasniqi në Facebook ka thënë se, Ushtria Çlirimtare e Kosovës është dhe do të mbetet gjithmonë krenaria jonë kombëtare, shkruan lajmi.net. Tutje, ai ka shtuar se, dënimi i sotëm Salih Mustafës, është dënim i rëndë…