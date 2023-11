Krasniqi: Matematika na mban në garë për kualifikim, do ta japim maksimumin

Përfaqësuesja e Kosovës e ka mbajtur seancën e fundit stërvitore në Hajvali para udhëtimit për në Bazel, ku të shtunën do të përballet me Zvicrën, në ndeshjen e parafundit në kuadër të Grupit I për kualifikimet Euro 2024.

Ndonëse me gjasa të vogla për kualifikim, matematikisht Dardanët ende janë në lojë për të siguruar një biletë për Evropianin që do të mbahet në Gjermani, pas barazimit të mbrëmshëm të Zvicrës me Izraelin, por për t’i arritur këtij qëllimi përveçse duhet fituar dy ndeshjet e fundit, duhet që Zvicra dhe Izraeli të mos fitojnë pikë ndaj Rumanisë.

Mbrojtësi i Kosovës, Ilir Krasniqi theksoi se gjasat për Dardanët janë të vogla për kualifikim, megjithatë shtoi se ata do ta japin maksimumin.

“Titullar me Izraelin? Ishte një ndjenjë fantastike, pasi ishte ndeshja ime e parë në 11-shen titullare. Ishte një ndeshje mjaftë e vështirë në një fushë të rënduar, por kemi dhënë maksimumin dhe besoj se jemi paraqitur mirë. Zvicra? Stadiumi pritet të jetë pothuajse i mbushur me përkrahës shqiptar. Na pret një duel shumë i vështirë, pasi dihet nivelin të cilin e ka Zvicra, por ne jemi shumë të motivuar, pasi e dimë se në stadium do ta kemi përkrahjen e madhe dhe shpresojmë në pikët maksimale. Gjasat? Matematikisht jemi ende në lojë, por dihet se do të jetë e vështirë. Ne do ta japim maksimumin, pastaj të shohim pas përfundimit të ndeshjes”, ka theksuar Ilir Krasniqi për faqen zyrtare të FFK-së.

Kosova të dielën luan me Zvicrën në Bazel, ndërkaq tri ditë më vonë pret Bjellorusinë në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë./Lajmi.net/