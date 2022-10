Krasniqi: Kurti edhe sot tregoi që kurrë s’do të bëhet lider, por do të mbetet vetëm një përçarës kronik Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka reaguar në lidhje me publikimin e video-s nga ana e Lëvizjes Vetëvendosje në të cilën flitet për ish-liderët e Kosovës si dhe partitë politike kinse të njëjtit e kanë “shkatërruar Kosovën” për 20 vite. Lidhur me këtë, Krasnqi tha se prej ndëshkimit diskriminues për të gjithë…