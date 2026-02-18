Krasniqi: Jam angazhuar për liri dhe pavarësi – Më është mohuar e drejta më njerëzore, e drejta për ta dashur vendin tim

Ish-zëdhënësi i UÇK-së, Jakup Krasniqi, ka përfunduar deklaratën e tij përmbyllëse në procesin gjyqësor maratonik në Hagë, duke e cilësuar burgimin e tij si të padrejtë dhe duke theksuar angazhimin e tij për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ai deklaroi se regjimi i Sllobodan Millosheviqit solli vuajtje të mëdha, ndërsa theksoi se për më shumë…

Lajme

18/02/2026 15:09

Ish-zëdhënësi i UÇK-së, Jakup Krasniqi, ka përfunduar deklaratën e tij përmbyllëse në procesin gjyqësor maratonik në Hagë, duke e cilësuar burgimin e tij si të padrejtë dhe duke theksuar angazhimin e tij për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.

Ai deklaroi se regjimi i Sllobodan Millosheviqit solli vuajtje të mëdha, ndërsa theksoi se për më shumë se pesë vjet i është mohuar e drejta për të jetuar në liri në fazën e fundit të jetës së tij.

“Jam angazhuar për liri dhe pavarësi. Pesë vjet më është mohuar e drejta për të jetuar i lirë në fundin e jetës sime. Më është bërë padrejtësi, sepse nuk i kam shkaktuar askujt padrejtësi”, deklaroi Krasniqi. Ai kujtoi edhe kohën kur doli publikisht si zëdhënës i luftës, duke theksuar se rreziqet ishin të mëdha, por se nuk ishte frikësuar.

“Sot ndodhem në vitin e 16 të burgimit për lirinë e popullit tim. Të kalosh 16 vjet burgim është diçka e madhe. Më është mohuar e drejta më njerëzore, e drejta për ta dashur vendin tim”, u shpreh ai.

Artikuj të ngjashëm

February 18, 2026

Përfundojnë fjalimet e katërshes së UÇK-së në Hagë

February 18, 2026

Hashim Thaçi: Pushtetin në Kosovë e kam marrë me fitore në zgjedhje

February 18, 2026

Krejt çka deklaroi Thaçi sot: Kosova ishte më e rëndësishme se...

February 18, 2026

Dosja Epstein, ekspertët e OKB-së: Kemi të bëjmë me një sipërmarrje...

February 17, 2026

Policia izraelite arreston imamin e xhamisë Al-Aksa në Jerusalem

February 16, 2026

Goditja e ortekut e nxjerr nga shinat trenin në Valais të...

Lajme të fundit

Përfundojnë fjalimet e katërshes së UÇK-së në Hagë

Hashim Thaçi: Pushtetin në Kosovë e kam marrë me fitore në zgjedhje

Krejt çka deklaroi Thaçi sot: Kosova ishte më...

Fjalimi i fuqishëm në Hagë i Selimit: UÇK...