Krah Daskanit dhe Kreshnikut, Dafina publikon fotografinë simpatike

Këngëtarja e njohur Dafina Zeqiri ka prekur ndjekësit me një fotografi të ëmbël familjare, ku shfaqet krah bashkëshortit të saj, Kreshnikut, dhe djalit të tyre, Daskanit. Në pamjen e realizuar nga brenda shtëpisë, familja shihet duke shijuar një moment të qetë, teksa vogëlushi Daskan vështron jashtë dritares, i rrethuar nga përqafimi i prindërve. Çifti mirëpriti…

ShowBiz

09/01/2026 19:21

Këngëtarja e njohur Dafina Zeqiri ka prekur ndjekësit me një fotografi të ëmbël familjare, ku shfaqet krah bashkëshortit të saj, Kreshnikut, dhe djalit të tyre, Daskanit.

Në pamjen e realizuar nga brenda shtëpisë, familja shihet duke shijuar një moment të qetë, teksa vogëlushi Daskan vështron jashtë dritares, i rrethuar nga përqafimi i prindërve.

Çifti mirëpriti ardhjen në jetë të Daskanit në korrik të vitit të kaluar.

Më poshtë fotografia simpatike.

