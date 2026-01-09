Krah Daskanit dhe Kreshnikut, Dafina publikon fotografinë simpatike
ShowBiz
Këngëtarja e njohur Dafina Zeqiri ka prekur ndjekësit me një fotografi të ëmbël familjare, ku shfaqet krah bashkëshortit të saj, Kreshnikut, dhe djalit të tyre, Daskanit.
Në pamjen e realizuar nga brenda shtëpisë, familja shihet duke shijuar një moment të qetë, teksa vogëlushi Daskan vështron jashtë dritares, i rrethuar nga përqafimi i prindërve.
Çifti mirëpriti ardhjen në jetë të Daskanit në korrik të vitit të kaluar.
Më poshtë fotografia simpatike.