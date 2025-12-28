KQZ publikon linkun- nis publikim i rezultateve nga zgjedhjet e sotme
Komisioni Qendror Zgjedhor ka njoftuar se tanimë ka nisur numërim i votave. Në ora 19:00 janë mbyllur të gjitha qendrat e votimit, derisa procesi u raportua se ishte i rregullt. Tanimë në faqen zyrtare të KQZ-së është publikuar edhe linku ku pritet të nis dalja e rezultateve nga zgjedhjet e sotme./Lajmi.net/ https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/results?fbclid=IwY2xjawO97DxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDQmF3ZXFTaDZHUWFwTENuc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpMOJXC7d2LraMNjZWfoP2v_47uXPCkE3ftswXOWY-C_bYp8jaTyhIa7WYwB_aem_zj5H560MBQ3EflewD9tRhQ&time=19:00&municipality=0&votingStation=0&pollingClass=0
