KQZ publikon linkun- nis publikim i rezultateve nga zgjedhjet e sotme

Komisioni Qendror Zgjedhor ka njoftuar se tanimë ka nisur numërim i  votave. Në ora 19:00 janë mbyllur të gjitha qendrat e votimit, derisa procesi u raportua se ishte i rregullt. Tanimë në faqen zyrtare të KQZ-së është publikuar edhe linku ku pritet të nis dalja e rezultateve nga zgjedhjet e sotme./Lajmi.net/ https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/results?fbclid=IwY2xjawO97DxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDQmF3ZXFTaDZHUWFwTENuc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpMOJXC7d2LraMNjZWfoP2v_47uXPCkE3ftswXOWY-C_bYp8jaTyhIa7WYwB_aem_zj5H560MBQ3EflewD9tRhQ&time=19:00&municipality=0&votingStation=0&pollingClass=0

Lajme

28/12/2025 19:51

Komisioni Qendror Zgjedhor ka njoftuar se tanimë ka nisur numërim i  votave.

Në ora 19:00 janë mbyllur të gjitha qendrat e votimit, derisa procesi u raportua se ishte i rregullt.

Tanimë në faqen zyrtare të KQZ-së është publikuar edhe linku ku pritet të nis dalja e rezultateve nga zgjedhjet e sotme./Lajmi.net/

https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/results?fbclid=IwY2xjawO97DxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDQmF3ZXFTaDZHUWFwTENuc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpMOJXC7d2LraMNjZWfoP2v_47uXPCkE3ftswXOWY-C_bYp8jaTyhIa7WYwB_aem_zj5H560MBQ3EflewD9tRhQ&time=19:00&municipality=0&votingStation=0&pollingClass=0

Artikuj të ngjashëm

December 28, 2025

Dalja në zgjedhje, sipas komunave

Lajme të fundit

Dalja në zgjedhje, sipas komunave

KQZ thotë se ka nisur numërimi i votave

Prokurori i Shtetit: Nuk e kemi ndaluar asnjë...

Trump pret Zelenskyn në rezidencën e tij në...