KQZ: Përfundon procesi i rinumërimit të votave

Në Qendrën për Numërimin e Rezultateve është përmbyllur rinumërimi i 2,557 vendvotimeve të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Në platfomën e KQZ-së për rezultate https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/  në hapësirën QNR > Rinumërim, janë paraqitur rezultatet pas rinumërimit. KQZ mori këto vendime për rinumërim me qëllim të të garantimit të saktësisë së rezultateve zgjedhore dhe për të siguruar…

30/01/2026 22:25

Në platfomën e KQZ-së për rezultate https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/  në hapësirën QNR > Rinumërim, janë paraqitur rezultatet pas rinumërimit.

KQZ mori këto vendime për rinumërim me qëllim të të garantimit të saktësisë së rezultateve zgjedhore dhe për të siguruar që vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës të regjistrohet dhe të reflektohet në mënyrë të saktë, ashtu siç është shprehur prej tyre në fletëvotime.

Shpallja e rezultateve dhe ndërmarrja e hapave të mëtejmë do të bëhet nesër, gjatë mbledhjes së KQZ-së.

 

