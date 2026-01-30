KQZ: Përfundon procesi i rinumërimit të votave
Lajme
Në Qendrën për Numërimin e Rezultateve është përmbyllur rinumërimi i 2,557 vendvotimeve të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës.
Në platfomën e KQZ-së për rezultate https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/ në hapësirën QNR > Rinumërim, janë paraqitur rezultatet pas rinumërimit.
KQZ mori këto vendime për rinumërim me qëllim të të garantimit të saktësisë së rezultateve zgjedhore dhe për të siguruar që vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës të regjistrohet dhe të reflektohet në mënyrë të saktë, ashtu siç është shprehur prej tyre në fletëvotime.
Shpallja e rezultateve dhe ndërmarrja e hapave të mëtejmë do të bëhet nesër, gjatë mbledhjes së KQZ-së.