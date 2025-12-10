KQZ nuk e certifikon listën e kandidatëve të Listës Serbe
KQZ po mbanë mbledhjen e radhës në të cilën janë duke u certifikuar listat e kandidatëve të subjekteve politike për deputet. Teksa në rend dite është certifikimi i listës së votuesve brenda dhe jashtë vendit për zgjedhjet e 28 dhjetorit, ajo nuk ka kaluar pasi ka qenë Sami Kurteshi, nga LVV-ja, i cili deklaroi se…
Lajme
KQZ po mbanë mbledhjen e radhës në të cilën janë duke u certifikuar listat e kandidatëve të subjekteve politike për deputet.
Teksa në rend dite është certifikimi i listës së votuesve brenda dhe jashtë vendit për zgjedhjet e 28 dhjetorit, ajo nuk ka kaluar pasi ka qenë Sami Kurteshi, nga LVV-ja, i cili deklaroi se është kundër certifikimit të këtij subjekti dhe listës së deputetëve të saj.
Kësisoj me tre vota pro 2 kundër nga anëtarët e VV-së Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi dhe gjashtë abstenime nuk kaloi certifikimi i listës së deputetëve të Listës Serbe.
Po ashtu në këtë mbledhje do të trajtohet edhe rekomandimi për qendrat e votimit dhe numri i vendvotimeve në përfaqësitë diplomatike. /Lajmi.net/