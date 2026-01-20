KQZ: Janë rinumëruar 742 nga 2557 vendvotime

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka njoftuar se po vazhdon rinumërimi i votave në QNR. Deri tani, janë rinumëruar 742 nga 2 mijë e 557 vendvotime. Në platfomën e KQZ-së për rezultate https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/  në hapësirën QNR > Rinumërim, do të paraqiten rezultatet pas numërimit të çdo vendvotimi. /Lajmi.net/  Njoftimi i plotë:

20/01/2026 17:22

