KQZ: Janë rinumëruar 742 nga 2557 vendvotime
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka njoftuar se po vazhdon rinumërimi i votave në QNR. Deri tani, janë rinumëruar 742 nga 2 mijë e 557 vendvotime. Në platfomën e KQZ-së për rezultate https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/ në hapësirën QNR > Rinumërim, do të paraqiten rezultatet pas numërimit të çdo vendvotimi. /Lajmi.net/ Njoftimi i plotë:
