KQZ-ja me udhëzime si të plotësohen fletëvotimet

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpalosur udhëzimet se si duhet votuar nesër për kryetar komune dhe Kuvend Komunal, me rastin e zgjedhjeve lokale. Duke vlerësuar se vota është zëri i qytetarit, KQZ-ja ka bërë thirrje të votohet me kujdes. “Nesër, më 12 tetor 2025, mbahen Zgjedhjet Lokale në Kosovë. Shiko për të mësuar se si…

11/10/2025 20:42

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpalosur udhëzimet se si duhet votuar nesër për kryetar komune dhe Kuvend Komunal, me rastin e zgjedhjeve lokale.

Duke vlerësuar se vota është zëri i qytetarit, KQZ-ja ka bërë thirrje të votohet me kujdes.

“Nesër, më 12 tetor 2025, mbahen Zgjedhjet Lokale në Kosovë.

Shiko për të mësuar se si zhvillohet procesi i votimit, deri te hedhja e fletëvotimeve në kutitë e votimit

Voto me kujdes – vota e vlefshme është zëri yt!” thuhet në njoftim.

 

 

