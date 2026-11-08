KPK publikon rezultatet e testit kualifikues për kandidatët për prokurorë

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka publikuar rezultatet e Testit Kualifikues për kandidatët që synojnë të bëhen prokurorë të shtetit. Testi është mbajtur më 7 nëntor, në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri. Përmes një njoftimi, KPK ka bërë të ditur se kandidatët që e kanë kaluar testin mund ta gjejnë emrin në…

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08/11/2026 21:31

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka publikuar rezultatet e Testit Kualifikues për kandidatët që synojnë të bëhen prokurorë të shtetit.

Testi është mbajtur më 7 nëntor, në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri.

Përmes një njoftimi, KPK ka bërë të ditur se kandidatët që e kanë kaluar testin mund ta gjejnë emrin në listën e publikuar në linkun e bashkëngjitur.

Rezultatet janë publikuar nga Komisioni për Rekrutim, në bazë të Rregullores për Rekrutimin, Provimin, Emërimin dhe Riemërimin e Prokurorëve të Shtetit.

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