Kozniku: Dinamo Zagreb fiton të enjten kundër Ballkanit

Ish-futbollisti i njohur kosovar, Ardian Kozniku në një intervistë për lajmi.net ka folur rreth ndeshjes Ballkani – Dinamo Zagreb.

Kozniku që ishte futbollist i Dinamo Zagrebit në të kaluarën dhe njohës i mirë i futbollit kroat dha vlerësimin e tij për takimin e të enjtes.

Ai ndër tjerash ka thënë se Dinamo Zagreb do të fitojë kundër Ballkanit në Prishtinë.

“Të them të drejtën, e kam të vështirë të tregojë sa me sa do të përfundojë loja. Besoj që Dinamo do të fitojë mirëpo nuk mund të jap rezultat” – tha Kozniku ndër tjerash për lajmi.net.

