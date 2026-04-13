Kosovën e vizitojnë rreth 57 mijë turistë në një muaj, rritje e ndjeshme e fluksit
Muaji shkurt i këtij viti ka sjellë një rritje të dukshme të aktivitetit në sektorin e hotelerisë në Kosovë, duke reflektuar një trend pozitiv të vizitave dhe qëndrimeve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak.
Të dhënat tregojnë se interesi për të qëndruar në hotele është rritur si nga vizitorët vendorë, ashtu edhe nga ata ndërkombëtarë.
Në total, në hotele janë regjistruar 56,644 vizitorë, prej të cilëve 24,416 ishin vendorë, ndërsa 32,228 vizitorë ishin të huaj. Krahasuar me shkurtin e vitit 2025, kur numri total i vizitorëve ishte 51,795, kjo paraqet një rritje prej 9.4%, duke dëshmuar një gjallërim të sektorit të turizmit dhe hotelerisë në vend.
Rritja nuk është reflektuar vetëm në numrin e vizitorëve, por edhe në kohëzgjatjen e qëndrimit të tyre.
Numri total i net-qëndrimeve arriti në 112,367, ku 60,513 netë (53.8%) i përkasin vizitorëve të huaj, ndërsa 51,854 netë (46.1%) vizitorëve vendorë. Kjo tregon se vizitorët e jashtëm jo vetëm që po vijnë më shumë, por edhe po qëndrojnë më gjatë në Kosovë.
Sa i përket vizitorëve të huaj, të dhënat tregojnë një rritje të konsiderueshme prej 16.1% krahasuar me shkurtin e vitit 2025. Në veçanti, disa shtete dominojnë listën e origjinës së turistëve.
Vizitorët nga Shqipëria vazhdojnë të përbëjnë numrin më të madh, me 10,820 vizitorë në shkurt 2026, megjithëse kjo paraqet një rënie prej 10.2% krahasuar me një vit më parë. Po ashtu, edhe net-qëndrimet nga ky shtet kanë pësuar rënie prej 23.4%, duke zbritur në 15,026.
Në anën tjetër, një rritje e fortë vërehet te vizitorët nga Gjermania, të cilët arritën në 3,175 vizitorë, ose 26.5% më shumë se në vitin 2025. Edhe net-qëndrimet nga ky shtet janë rritur ndjeshëm, duke shënuar 6,851 netë, që përkthehet në një rritje prej 43.0%.
Rritje pozitive shënon edhe Zvicra, me 2,300 vizitorë (+7.3%) dhe 4,342 net-qëndrime (+26.9%), duke dëshmuar një interes të qëndrueshëm nga diaspora dhe turistët nga ky vend.
Ndërkohë, Turqia ka shënuar një rënie, me 2,637 vizitorë (-21.4%) dhe 4,177 net-qëndrime (-5.7%), duke treguar një zbehje të lehtë të fluksit nga ky treg.
Një rritje e ndjeshme vihet re edhe te grupi i shteteve të tjera, ku numri i vizitorëve ka arritur në 13,296 (+15.6%), ndërsa net-qëndrimet janë rritur në 30,117 (+27.9%).
Në përgjithësi, këto të dhëna tregojnë se sektori i hotelerisë në Kosovë po vazhdon të rimëkëmbet dhe të zgjerohet, me një rritje të qëndrueshme të interesit nga vizitorët e huaj.