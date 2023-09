Kosovë – Zvicër, publikohen formacionet zyrtare Kosovë – Zvicër, publikohen formacionet zyrtare Kosova do të zhvillojë sonte ndeshjen ndaj Zvicrës, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian “Euro 2024”. Ky duel do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri”, me fillim prej orës 20:45. Tashmë janë publikuar edhe formacionet zyrtare. Kosova është e pesta dhe e parafundit në Grupin I me 3…