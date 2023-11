Kosovë – Izrael, futbollistët zbarkojnë në fushë Kosova do të ballafaqohet sot me Izraelin, në kuadër të ciklit kualifikues të Kampionatit Evropian. Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri”, duke filluar nga ora 20:45. Kombëtaret tashmë kanë zbritur në fushë për përgatitjet para ndeshjes. Dardanët do të synojnë fitoren e parë në stadiumin “Fadil Vokrri”, teksa Izraeli do të kërkojë që…