Kosovari në Zvicër nga shpejtësia shkaktoi vetaksident, mësohet vendimi i gjykatës
Pasi kishte pirë nëntë birra dhe duke drejtuar makinën me 171 km/orë jashtë qytetit, një burrë kosovar shkaktoi një aksident. Ai la një gjurmë prej 180 metrash në rrugë, transmeton albinfo.ch. Tani biznesmeni duhet të kalojë gjashtë muaj në burg.
37-vjeçari kosovar duhej të përgjigjej për veprimet e tij para Gjykatës së Qarkut Dietikon (ZH) të hënën.
Në shkurt të vitit 2023, pak pas mesnatës, ai kishte ngarë me shpejtësi përgjatë Bernstrasse në Dietikon drejt Mutschellenit me Mercedesin e tij me 320 kuaj fuqi – me 171 km/orë në vend të 80 km/orë të lejuar, shkruan 20minuten.ch.
Çfarë pasoi përshkruhet në detaje në aktakuzë: “Për shkak të shpejtësisë së tepërt, ai doli nga rruga në të djathtë në një kthesë të lehtë majtas, duke u përplasur fillimisht me një shtyllë rrugore dhe më pas duke rrëshqitur nëpër livadhin pranë rrugës”.
Më pas ai qe përplasur në shkurre, pemë, një shufër hekuri, një traverse hekurudhore prej druri dhe pas afërsisht 155 metrash, në një mur guri. Automjeti u katapultua në ajër: “Pas rreth 25 metrash, ai u përplas përsëri në tokë, kështu që mjeti më në fund u ndal, plotësisht i shkatërruar, pranë rrugës pas një gjurme prej afërsisht 180 metrash.”
Mrekullisht, shoferi mbeti i padëmtuar. Para se të ngiste makinën, ai kishte konsumuar 8 deri në 9 birra dhe kishte një nivel alkooli në gjak prej 0.85 për milje. Pas aksidentit, ai kishte pritur policinë, e cila ishte njoftuar tashmë nga një palë e tretë.
Çështja u dëgjua të hënën para Gjykatës së Qarkut Dietikon në një procedurë të përshpejtuar. Dënimi i propozuar i prokurorit për të pandehurin që pranoi fajin është një dënim me burgim pjesërisht me kusht prej 30 muajsh, nga të cilat kosovari duhet të vuajë 6 muaj në gjysmë-arrest, përcjell albinfo.ch. Ai duhet të paguajë gjithashtu një gjobë prej 1,500 frangash zvicerane, shpenzime gjyqësore prej afërsisht 20,000 frangash zvicerane dhe shpenzimet e tij ligjore.
“Kam bërë një gabim të madh, është i tmerrshëm,” është shprehur babai 37 vjeçar i dy fëmijëve. Pas punës, ai kishte pirë disa pije me kolegët dhe pastaj qe nisur për në shtëpi. “E mbivlerësova veten fizikisht dhe mendërisht atë mbrëmje. Kjo nuk do të më ndodhte më kurrë.” Gjykatësi përmendi se ai tashmë ka dy dënime të mëparshme në lidhje me shkeljet e trafikut. “Ajo që ndodhi është hera e fundit. Njëqind për qind,” premtoi biznesmeni.
Atij i ishte dashur pra s vitesh të dorëzonte patentën e shoferit pas një aksidenti dhe e kishte marrë atë vetëm pas pothuajse tre vjetësh. Ai gjithashtu duhet të përfundojë një program korrigjues për shkeljet e trafikut.
Pas diskutimeve të shkurtra, gjykata miratoi dënimin e propozuar nga prokurori, transmeton albinfo.ch. “Ia dole lehtë,” tha gjykatësja.
Ajo theksoi se nëse ai kryen një vepër tjetër penale gjatë periudhës së tij katërvjeçare të provës, ai duhet të presë të vuajë edhe dy vitet e dënimit me kusht.