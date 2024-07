Kosovarët vazhdojnë të mos festojnë pa armë, raportohen katër raste të gjuajtjes me armë në ahengje Ahengjet në Kosovë siç duket vazhdojnë të zhvillohen si dikur, me gjuajtje të armëve. Kjo “Traditë” e cila shpesh herë ka bërë që të lëndohen persona të ndryshëm, po vazhdon edhe sot. Pavarësisht thirrjeve të shumta të Policisë së Kosovës për të mos gjuajtur me armë, katër raste janë raportuar së fundi vetë në rajonin…