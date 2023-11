Kosovare Asllani refuzoi fotografinë e përbashkët me Milanin, shkak serbi Luka Joviq Klubi i Milanit, sot e ka pasur ditën e fotografive zyrtare të vitit. Pjesëmarrës kanë qenë të gjithë lojtarët, si nga ekipi i meshkujve, ashtu edhe nga ekipi i femrave. Në klubin kuqezi luan edhe futbollistja me prejardhje nga Kosova e me nënshtetësi suedeze, Kosovare Asllani. Derisa Asllani është paraqitur në të gjitha fotografitë për…