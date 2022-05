Kosova uron Izraelin në Ditën e Pavarësisë

Në postimin e shpërndarë në rrjetin social Twitter, thuhet se Kosova mezi pret që të forcojë partneritetin dhe bashkëpunimin mes Kosovës e Izraelit.



“Urime popullit të Izraelit me rastin e Ditës së Pavarësisë! Republika e Kosovës është e lumtur që ju ka partner dhe mik. Ne mezi presim të forcojmë partneritetin dhe bashkëpunimin tonë midis vendeve tona”, thuhet në faqen zyrtare të MPJD-së në Twitter.

Congratulations to the people of Israel on the occasion of their #IndependenceDay! The Republic of Kosova is glad to have you as a partner and friend. We are looking forward to strengthening our partnership & cooperation between our countries.

ישראל שמחה!

