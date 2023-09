Kosova U19 do të luajë miqësore me Lihtenshtajnin Përfaqësuesja e Kosovës U19 do ta luajë miqësoren e radhës kundër Lihtenshtajnit. Kjo ndeshje do të zhvillohet në Kampin Nacional në Hajvali, më 23 shtator, në orën 16:00. Përzgjedhësi i Përfaqësueses U19, Adil Maliqi për këtë miqësore ka ftuar 20 futbollistë. Grumbullimi i “Dardanëve” U19 do të fillojë më 20 shtator, derisa para kësaj ndeshje…