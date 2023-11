Kosova U14 vazhdon me humbje në Shkup Kosova sonte është përballur me Rumaninë në të dyja konkurrencat për U14. Vajzat e Kosovës janë mundur nga Rumania me rezultat 70:16, ku kapitenia Gerta Hoti shënoi 11 pikë. Djemtë e Kosovës u angazhuan maksimalisht, por pësuan me shifrat 75:58 (18:10, 18:15, 19:22, 20:11). Rumunët fituan çerekun e parë 18:10, derisa i dyti ishte më…