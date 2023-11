Kosova sot luan me Izraelin, Rrahmani startues për Napolin Amir Rramani do ta luajë nga minuta e parë ndeshjen e Napolit me Empolin. Qendërmbrojtësi do ta humbas ndeshjen e Kombëtares së Kosovës në “Fadil Vokrri”, pasi do të duhet të luaj në Serie A, shkruan lajmi.net. Napoli është ende pa Victor Osimhen kundër Empolit me ndeshjen që zhvillohet sot me fillim nga ora 12:30.…