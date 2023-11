Kosova sonte përballet me Sllovakinë Hendbollistët e Kosovës kanë udhëtuar me optimizëm të madh drejt Sllovakisë, ku do ta luajnë njërën prej dy ndeshjeve në kuadër të fazës së parë të kualifikimeve evropiane për Kampionatin Botëror të vitit 2025. Kosova të martën ka ateruar në Sllovaki, ndërsa të enjten do ta zhvillojë ndeshjen e parë. Dueli mes Sllovakisë dhe Kosovës…