Kosova, shteti i parë në Ballkan që i pranohen kërkesat në Kartën Globale për Fëmijët

21/04/2026 12:17

Republika e Kosovës është bërë shteti i parë nga Ballkani dhe i shtati në botë që i janë pranuar angazhimet apo kërkesat në Kartën Globale për Reformën e Kujdesit për Fëmijët.

Kështu ka njoftuar Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare.

Ministria, përmes një komunikate për media ka njoftuar se kërkesat e saja mbi pesë angazhime kombëtare (2026–2028) të ndërtuara mbi legjislacionin ekzistues për Mbrojtjen e Familjes dhe Fëmijëve, drejtuar Qeverisë së Mbretërisë se Bashkuar, janë pranuar në tërësi.

Fushat prioritare do të fuqizohen:

-Parandalimi i ndarjes fëmijë-familje;

-Shërbime të integruara familjare dhe komunitare;

-Zgjerimi i kujdesit familjar alternativ;

-Dixhitalizimi i sistemit të të dhënave;

-Forcimi i kapaciteteve profesionale.

“Duke u mbështetur në praktikat më të mira globale për parandalimin e ndarjes familjare, po ndërtojmë një Kosovë ku çdo fëmijë rritet në një mjedis familjar të sigurt dhe të përkrahur. Në këtë drejtim, pranimi i angazhimeve dhe kërkesave nga Republika e Kosovës, që vjen edhe si rezultat i bashkëpunimit dhe përkrahjes nga UNICEF në Kosovë, shënon një momentum të rëndësishëm në forcimin e politikave dhe mekanizmave në mbrojtje të fëmijëve dhe familjeve”, thuhet në njoftim.

