Kosova, Shqipëria e Maqedonia e Veriut me marrëveshje për krijimin e parkut ndërkufitar rreth 240 mijë hektarë Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu ka njoftuar se së bashku me homologët e tij Mirela Kumbaro dhe Naser Nuredini kanë nënshkruar memorandum për krijimin e një parku të madh ndërkufitar rreth 240 mijë hektarë. Me anë të një shkrimi në Facebook, Aliu është shprehur se do të krijohet një zonë e…