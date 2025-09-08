Kosova sfidon Suedinë në “Fadil Vokrri”, formacionet zyrtare

08/09/2025 19:56

Janë publikuar formacionet zyrtare të ndeshjes Kosovë – Suedi, në kuadër të kualifikimeve në Kampionatin Botëror 2026.

Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” dhe fillon në orën 20:45.

Dardanët të cilët janë në grupin B së bashku me Suedinë, renditen të fundit me 0 pikë dhe sonte synojnë rezultat pozitiv në shtëpi.

Suedia e sheh vetën në vendin e dytë me një sosh.

Tashmë gjithçka është gati dhe të dy trajnerët kanë bërë publike formacionet zyrtare.

Kosovë:

