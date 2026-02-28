Kosova rreshtohet fuqishëm me SHBA-të, Osmani: Liri për popullin e Iranit

Vjosa Osmani ka reaguar me një deklaratë të fortë lidhur me zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme, duke theksuar mbështetjen e plotë të Republika e Kosovës për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj. Në reagimin e saj, ajo është shprehur se “ora e lirisë ka ardhur për popullin e Iranit”, duke ia atribuar…

Bota

28/02/2026 13:33

Vjosa Osmani ka reaguar me një deklaratë të fortë lidhur me zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme, duke theksuar mbështetjen e plotë të Republika e Kosovës për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj.

Në reagimin e saj, ajo është shprehur se “ora e lirisë ka ardhur për popullin e Iranit”, duke ia atribuar këtë zhvillim udhëheqjes së SHBA-ve dhe presidentit Donald Trump.

“Ora e lirisë ka ardhur për popullin e Iranit, falë udhëheqjes së Shteteve të Bashkuara dhe Presidentit Donald Trump. Si gjithmonë, Republika e Kosovës qëndron e palëkundur përkrah Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj në mbrojtje të lirisë, paqes, sigurisë dhe stabilitetit. Ne gjithashtu dënojmë fuqishëm sulmet e regjimit iranian kundër aleatëve tanë në Lindjen e Mesme. Do të vazhdojmë të mbështesim veprimet e ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë për t’i dhënë fund regjimit iranian dhe për t’i dhënë më në fund një mundësi lirisë dhe paqes”, tha Osmani.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Clinton pyetet për foton në vaskë me ujë të ngrohtë, thotë...

February 28, 2026

Udhëheqësi i Kanadasë mbështet aksionin e SHBA-së në Iran

February 28, 2026

Franca kërkon takim urgjent të OKB-së pas sulmeve të ShBA-së dhe...

February 28, 2026

Kryeministri australian: Australia është me popullin iranian

Lajme të fundit

Clinton pyetet për foton në vaskë me ujë...

Udhëheqësi i Kanadasë mbështet aksionin e SHBA-së në Iran

Franca kërkon takim urgjent të OKB-së pas sulmeve...

Kryeministri australian: Australia është me popullin iranian