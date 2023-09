​Kosova përballet sot me Rumaninë për ta vazhduar ëndrrën evropiane Pas barazimit 2-2 më Zvicrën në “Fadil Vokrri”, rezultat që ringjalli shpresat për një kualifikim potencial në Kampionatin Evropianë “Euro 2024”, Kosova do ta zhvillojë sot ndeshjen e radhës në kuadër të këtyre kualifikimeve. “Dardanët” sot do të jenë mysafir të Rumanisë në Bukuresht, kombëtare e cila renditet e dyta në grupin I më 9…