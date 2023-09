Kosova ndahet baras me Zvicrën, Vedat Muriqi barazon në fund të ndeshjes

Përfaqësuesja e Kosovës ka barazuar ndaj Zvicrës, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian “Euro 2024” me rezultat 2:2.

Zviceranët arritën të kalonin në epërsi qysh në minutën e 14-të, kur Freuler realizoi pas një aksioni të bukur.

Me epërsi minimale, Zvicra shkoi në pushimin mes pjesëve.

Në pjesën e dytë, Kosova pati iniciativë më të madhe, e cila u shpërblye me gol në minutën e 65-të nga Vedat Muriqi që realizoi me kokë.

Megjithatë, në momentin më të mirë tonin erdhi goli i dytë i Zvicrës.

Goditja e Freuler u devijua nga Amir Rrahmani për të përfunduar në rrjetë.

E në minutat shtesë, Vedat Muriqi realizoi edhe një herë për ta barazuar rezultatin. Ai u asistua bukur nga Meriton Korenica.

Kësisoj, me këtë barazim Zvicra mbetet e para me 11 pikë, e ndjekur nga Rumania me tetë dhe Izraeli me tetë.

Kosova mbetet e parafundit me vetëm katër pikë nga pesë ndeshje.

Dueli i radhës i ekipit të drejtuar nga Primoz Gliha do të jetë pas tri ditëve në udhëtim ndaj Rumanisë.