​Kosova me tre xhudistë në Grand Prix-in e Zagrebit Kosova do të paraqitet me tre xhudistë në Grand Prix që zhvillohet në Zagreb të Kroacisë, që mbahet me datë 13-15 shtator 2024. Atje do të marrin pjesë 4 kontinente, 40 shtete dhe 326 garues. Nga Kosova atje do të garojnë: Erza Muminoviq në kategorinë -52 kg, Flaka Loxha -57 kg dhe Dardan Cena (-73…