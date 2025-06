Kosova mbyll përgatitjet e fundit para ndeshjes miqësore ndaj Komoreve

Kombëtarja e Kosovës ka përmbyllur sot përgatitjet për miqësoren e radhës kundër Kombëtares së Komoreve. Seanca e fundit stërvitore u zhvillua në stadiumin “Fadil Vokrri”, aty ku nesër (e hënë), në orën 19:00 do të luhet ndeshja.

Atmosfera në ekip është pozitive dhe përzgjedhësi Franco Foda, bashkë me stafin e tij teknik, ka përdorur këtë seancë për të finalizuar përgatitjet taktike dhe për të vlerësuar formën e futbollistëve, para përballjes që vlerësohet si test i rëndësishëm para kualifikimeve të Kampionatit Botëror në muajin shtator.

Para stërvitjes, përzgjedhësi Foda dhe sulmuesi Albion Rrahmani kanë folur për mediat në konferencën zyrtare.

“Sot kemi stërvitjen përmbyllëse dhe do të shohim cilët lojtarë do t’i angazhojmë. Në bazë të kësaj stërvitjeje do të ketë mundësi edhe për ndonjë ndryshim eventual. Megjithatë, sigurisht që nuk do të eksperimentojmë shumë, sepse është ndeshja e fundit para kualifikimeve të Botërorit në shtator”, theksoi Foda.

Ai u ndal edhe te progresi i ekipit që nga marrja e detyrës dhe qasja që do ta karakterizojë ndeshjen ndaj Komoreve.

“Që nga viti i kaluar, kur jam angazhuar, kemi pasur parime të qarta loje dhe ide të qarta se si t’i zbatojmë ato në fushë. Do të bëjmë presion ndaj kundërshtarit që nga minuta e parë dhe do të luajmë në mënyrë ofanzive”, tha ai.

Ai tutje theksoi se Kosova duhet të vazhdojë të luajë në mënyrën e njëjtë sikur ndaj Armenisë, por të jetë më e aftë para portës.

“Kemi shënuar gola dhe kemi bërë 38 goditje, prej tyre 16 në portë –që është diçka e rrallë. Në shtator do të kemi kundërshtarë më të fortë dhe nuk do t’i kemi kaq shumë raste, prandaj duhet t’i shfrytëzojmë në maksimum mundësitë që na jepen”, tha ai.