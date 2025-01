Kosova lëshoi pistën e aterimit për yjet e sportit dhe muzikës ndërkombëtare: Të famshmit nga bota që e vizituan vendin gjatë vitit 2024

Viti 2024 ishte një vit i mbushur me vizita të yjeve të njohur ndërkombëtarë, të cilët i dhuruan Kosovës një spektakël të veçantë dhe krijuan momente të paharrueshme për fansat e tyre.

Disa prej emrave më të mëdhenj nga bota e muzikës, sportit dhe argëtimit vizituan vendin tonë, duke e bërë atë një destinacion të spikatur në kalendarët ndërkombëtarë.

Këta artistë dhe figura të njohura ndanë eksperiencat e tyre me fansat, duke sjellë energji pozitive dhe mbështetje për kulturën dhe artin shqiptar, raporton Telegrafi.

Bebe Rexha

Bebe Rexha në Prishtinë

Një nga momentet më të ndritura të vitit ishte vizita e këngëtares shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, që për herë të parë erdhi në Kosovë gjatë muajit korrik për të performuar në festivalin “Sunny Hill”. Kjo ngjarje përbënte një ktheje të madhe për fansat e saj, të cilët kishin pritur me padurim të shihnin idhullin e tyre në skenën kosovare. Pasi zbriti nga avioni në Aeroportin e Prishtinës, Bebe u ndal për një intervistë me Telegrafin, duke shprehur emocionin dhe entuziazmin për ardhjen e saj në vendin e origjinës. Ajo theksoi se ishte një ndjenjë shumë speciale të ishte në Kosovë, dhe se mezi priste të performonte për fansat e saj të zjarrtë.

Gjithashtu, Bebe ka shfrytëzuar mundësinë për të kaluar kohë me familjen e saj dhe për të eksploruar bukuritë e qytetit të Prishtinës. Ajo shprehu kënaqësinë për t’u njohur më shumë me traditat shqiptare dhe për të shijuar ushqimin tradicional. Performanca e saj në natën e parë të festivalit “Sunny Hill” ishte një ngjarje elektrizuese për të gjithë ata që ishin të pranishëm, duke krijuar një atmosferë të paharrueshme dhe energjike, të mbushur me pasion dhe emocion.

Dua Lipa dhe Callum Turner

Dua Lipa dhe Callum Turner në Prishtinë

Dua Lipa, një tjetër artiste shqiptaro-britanike që është bërë një nga emrat më të njohur në industrinë e muzikës ndërkombëtare, vizitoi Kosovën gjatë korrikut të vitit 2024. Ajo mori pjesë në të katër netët e festivalit “Sunny Hill”, duke shijuar performancat e artistëve të tjerë dhe duke u bashkuar me fansat e saj kosovarë.

Bashkë me të dashurin e saj, aktorin britanik Callum Turner, ata kaluan disa ditë të bukura në Prishtinë, duke eksploruar qytetin dhe duke vizituar vende të ndryshme, si dhe duke ndihmuar në promovimin e Kosovës si një destinacion turistik dhe kulturor. Dua është një ambasadore e shkëlqyer për vendin e saj, dhe vizitat e saj janë gjithmonë një ngjarje e madhe për publikun shqiptar dhe kosovar.

Stormzy në festivalin “Sunny Hill”

Reperi britanik Stormzy gjithashtu e vizitoi Kosovën gjatë vitit 2024, dhe i dhuroi një performancë spektakolare fansave të tij gjatë festivalit “Sunny Hill”. Stormzy është një prej artistëve më të njohur të muzikës rap dhe grime, dhe paraqitja e tij në Prishtinë ishte një moment i veçantë për të gjithë ata që e ndiqnin prej vitesh. Me një stil energjik dhe një prezencë të fuqishme në skenë, ai arriti të ngrejë audiencën në këmbë, duke bërë që çdo moment i koncertit të ishte i mbushur me emocion. Pjesë e performancës ishte edhe një akt i veçantë, ku Stormzy mbështolli flamurin e Kosovës, duke shprehur kështu respektin dhe solidaritetin e tij për vendin dhe popullin shqiptar.

Burna Boy dhe Dua Lipa në Prishtinë

Një tjetër emër i njohur global që performoi në Kosovë gjatë vitit 2024 ishte Burna Boy. Reperi dhe këngëtari nigerian, i njohur për muzikën e tij afrobeat, ishte një nga yjet që solli një atmosferë fantastike në natën e dytë të festivalit “Sunny Hill”. Burna Boy, me një karrierë të pasur dhe një ndikim të madh në muzikën ndërkombëtare, ka një pasion të veçantë për të performuar për audiencat shqiptare, dhe Kosova nuk bëri përjashtim. Publiku në Prishtinë e priti me duar të hapura dhe këndoi me të gjithë këngët e tij më të njohura, duke krijuar një natë plot energji dhe ritme të gjalla që mbetën gjatë në kujtesën e të pranishmëve.

Black Coffee

Black Cofee gjatë qëndrimit në Prishtinë

Një tjetër vizitë e paharrueshme ishte ajo e DJ-së të njohur ndërkombëtarisht, Black Coffee, i cili mori pjesë në festivalin “Sunny Hill”. Ai është një nga emrat më të njohur të muzikës elektronike dhe house, dhe performanca e tij në Prishtinë ishte një ngjarje madhështore për të gjithë ata që e ndjekin. Me ritmet e tij të thella dhe të fuqishme, Black Coffee bëri që gjithë publiku të ndizet dhe të shijojë çdo moment të muzikës. Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, DJ i famshëm gjithashtu pati mundësinë të shijonte disa ditë relaksuese në Prishtinë dhe të bisedonte me fansat e tij.

Karim Adeyemi dhe Emre Can gjatë vizitës në Kosovë

Një tjetër vizitë e njohur ishte ajo e futbollistit të Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, i cili erdhi në Kosovë për të kaluar kohë me të dashurën e tij, reperen shqiptare Loredana Zefi. Ky ishte një moment i veçantë për çiftin, dhe ata ndanë momente të bukura nga qëndrimi i tyre në Ferizaj, ku shijuan bukuritë natyrore të qytetit dhe ndanë imazhe të dashurisë së tyre me fansat. Vizita e Karim në Kosovë ishte gjithashtu një mundësi për të mësuar më shumë rreth kulturës dhe traditave shqiptare.

Benjamin Pavard

Benjamin Pavard dhe Kleofina Prenishi

Futbollisti i njohur i Interit dhe kampioni i botës, Benjamin Pavard, kaloi disa ditë të paharrueshme në Kosovë me të dashurën e tij shqiptare, Kleofina. Ata vizituan Gjakovën, ku ndanë momente të veçanta me fansat e tyre. Pavard shpërndau një foto të përbashkët nga Çarshinë e Jupave, një nga vendet më ikonike të qytetit, dhe shprehu një mesazh të ngrohtë për Krishtlindjet. Kjo vizitë e futbollistit në Kosovë shënoi një tjetër moment të veçantë për vitin 2024.

Viti 2024 do të mbahet mend si një vit i mbushur me ngjarje të mëdha dhe vizita të yjeve ndërkombëtarë që sollën një atmosferë të ngrohtë dhe plot emocion në Kosovë. Ata kontribuan në shëndoshjen e imazhit të Kosovës në botën e kulturës dhe artit, dhe i dhanë mundësinë fansave të kenë takime të paharrueshme me idhujt e tyre.