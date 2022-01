Kosova ia “sheh sherrin” rritjes së rasteve, ky është vendimi që mori Gjermania

Në bazë të të dhënave të fundit, Kosova ka hyrë në kategorinë e zonave me rrezikshmëri të lartë, si pasojë e rritjes së shifrave të të infektuarve kohëve të fundit me COVID-19.

Ky vendim hyn në fuqi nga data 23 janar.

Këto janë masat për udhëtarët nga Kosova:

Personat që kaluan kohë në një nga zonat e rrezikut brenda 10 ditëve para hyrjes në Republikën Federale të Gjermanisë duhet të ndjekin rregullore specifike.

Detyrimi për t’u regjistruar: Udhëtarët që kanë kaluar kohë në një zonë me rrezik janë të detyruar të plotësojnë regjistrimin digjital në hyrje në https://ëëë.einreiseanmeldung.de dhe të mbajnë konfirmimin me vete kur hyjnë në vend. Zonat e reja të rrezikut shfaqen në regjistrimin digjital me hyrjen në orën 00:00 të ditës së hyrjes në fuqi. Konfirmimi do të kontrollohet nga transportuesi dhe mund të kontrollohet gjithashtu nga Policia Federale brenda kuadrit të përgjegjësive të saj si agjenci e kontrollit kufitar.

Detyrim i veçantë për të dhënë prova: Udhëtarët që kanë kaluar kohë në një zonë me rrezik të lartë duhet të mbajnë me vete një rezultat testimi ose dëshmi të vaksinimit ose rikuperimit dhe, nëse kërkohet nga transportuesi, të paraqesin një provë të tillë për qëllimin e transportit. Në rast të qëndrimit në një zonë me variantet shqetësuese, pranohet vetëm një rezultat i testit PCR.

Dëshmia duhet të ngarkohet nëpërmjet portalit të regjistrimit digjital në hyrje në https://ëëë.einreiseanmeldung.de. Udhëtarët duhet të përdorin linkun individual në konfirmimin e regjistrimit (dokument PDF) për këtë qëllim.

Detyrimi për karantinë: Udhëtarët që kanë kaluar kohë në një zonë të rrezikshme duhet të shkojnë direkt në shtëpinë e tyre pas mbërritjes dhe të qëndrojnë të izoluar atje për një periudhë prej dhjetë ditësh (karantinë në shtëpi). Personat që kanë kaluar kohë në një zonë variantesh shqetësuese përpara hyrjes duhet të karantinohen për 14 ditë.

Përfundimi i karantinës: Karantina në shtëpi mund të përfundojë më herët nëse prova e shërimit, dëshmia e vaksinimit ose një rezultat negativ i testit dorëzohet përmes portalit të regjistrimit digjital në hyrje në https://ëëë.einreiseanmeldung.de. Linku individual në konfirmimin e regjistrimit (dokumenti PDF) duhet të përdoret për të ngarkuar dëshminë e rikuperimit, dëshminë e vaksinimit ose një rezultat negativ të testit. Karantina mund të përfundojë në çdo rast që nga momenti i paraqitjes së rezultatit negativ të testit. Nëse keni kaluar kohë në një zonë me rrezik të lartë përpara hyrjes, testi përkatës nuk mund të kryhet më herët se pesë ditë pas hyrjes (testi mund të lëshohet nga dita e pestë pas hyrjes). Personat e vaksinuar dhe të shëruar mund t’i japin fund karantinës që nga momenti kur dëshmia e vaksinimit ose e shërimit transmetohet përmes portalit për hyrje. Nëse transmetimi ndodh përpara hyrjes (rekomandohet fuqimisht), nuk nevojitet karantinimi.