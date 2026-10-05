Kosova fiton një portiere të re, Agim Ademi i uron mirëseardhje Lea Kramovikut
Portierja Lea Kramoviku është bërë pjesë e Kombëtares A të Kosovës, duke zhvilluar grumbullimin e saj të parë me “Dardanet”. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), Agim Ademi, përmes një postimi në Facebook. Ademi ka bërë të ditur se së bashku me kapitenen e Kombëtares, Erëleta Memeti,…
Sport
Portierja Lea Kramoviku është bërë pjesë e Kombëtares A të Kosovës, duke zhvilluar grumbullimin e saj të parë me “Dardanet”.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), Agim Ademi, përmes një postimi në Facebook.
Ademi ka bërë të ditur se së bashku me kapitenen e Kombëtares, Erëleta Memeti, e kanë pritur dhe i kanë uruar mirëseardhje portieres së re të Kosovës.
Kramoviku më parë ka qenë pjesë e grupmoshave të Kombëtares së Zvicrës, ndërsa tani ka nisur një kapitull të ri në karrierën e saj me fanellën e Kosovës.
“Mirë se erdhe në shtëpi, Lea! Të priftë e mbara në rrugëtimin tënd me Kosovën!”, ka shkruar Ademi.
Kramoviku bëhet kështu pjesë e grupit të Kombëtares A, në një hap të ri në karrierën e saj ndërkombëtare. /Lajmi.net/