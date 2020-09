“Kosova e paguajti çmimin e prishjes së raporteve me SHBA-të nga qeveria Kurti dhe Haradinaj”

Me anë të një postimi në Facebook, Ramadani thotë se marrëveshja në fjalë është kthim dy vite prapa, në pikën e ndaljes së fushatës së çnjohjeve nga Serbia, shkruan lajmi.net.

“Ne vend se te koleksiononim me shume njohje, Kosova tash duhet te kenaqet me nderprerjen e vales se cnjohjeve. Ky eshte cmimi qe Kosova po e paguan per shkak te prishjes se raporteve me ShBA-ne nga Qeveria Haradinaj dhe Qeveria Kurti, te cilat edhe na lane pa mburoje dhe te ekspozuar kundrejt armiqve te Kosoves”, ka shkruar ai.

Siaps tij, nga kjo marrëveshje shihet se patneriteti me SHBA-të është dobiprurës.

Postimi i plotë:

Pika e marreveshjes ku Serbia detyrohet te ndale fushaten e cnjohjeve eshte ogur qe tregon se sa shume jane perkeqesuar raportet mes Kosoves dhe Serbise ne dy vitet e fundit. Me pare beheshin marreveshje per ecje para, tash behen marreveshje per t’u kthyer dy vite prapa ne kohen kur Serbia nuk kishte nisur ende ofensiven diplomatike kunder njohjeve te Kosoves. Ne vend se te koleksiononim me shume njohje, Kosova tash duhet te kenaqet me nderprerjen e vales se cnjohjeve. Ky eshte cmimi qe Kosova po e paguan per shkak te prishjes se raporteve me ShBA-ne nga Qeveria Haradinaj dhe Qeveria Kurti, te cilat edhe na lane pa mburoje dhe te ekspozuar kundrejt armiqve te Kosoves. Poashtu po shihet qe koordinimi me ShBA-ne eshte partneritet dobiprures qe edhe nese nuk na ndihmon shume per mire, nuk e lejon pershkallezimin e situates per keq. /Lajmi.net/