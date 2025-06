Kosova bindshëm kundër Armenisë, ia shënon 5 gola Kosova e ka fituar me rezultat të thellë miqësoren kundër Armenisë në “Fadil Vokrri”. “Dardanët” fituan 5:2, duke dëshmuar formën e mirë që po kalojnë, shkruan lajmi.net Golat për Kosovën i shënuan: Dellova, Vojvoda, Emërllahu dhe Albion Rrahmani me dy gola. Ndeshja e radhës e Kosovës do jetë miqësore kundër Komoretes, në stadiumin “Fadil Vokrri”./lajmi.net/