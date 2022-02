Konsulli shqiptar në Ukrainë: Po jetojmë në gjendje lufte

Omarov ka thënë që situata në Ukrainë është e tensionuar që nga viti 2014.

“Situata në Ukrainë nuk ka filluar sot, as dje, kjo situatë është e tensionuar që nga viti 2014. Në fillim Federata Ruse themeloi Donbasin si lëvizje kundër Ukrainës. Si rrjedhojë e kësaj filluan edhe bisedimet dhe kështu nga ajo kohë filloi si luftë e nxehtë brenda. Prej asaj kohe po bëhen tetë vjet që në Ukrainë kanë humbur jetën rreth 15 mijë qytetarë. Situata sot është krejt ndryshe sepse po jetojmë në gjendje lufte. Federata Ruse me inate po bën manovra me ushtarët, duke abuzuar kështu me armatim”, tha ai për Klan Kosovën

Ai tha se rusët nga katër anët e kanë bllokuar Ukrainën.

“Për këtë arsye po mundohemi zëshëm me i thënë gjithë Evropës që kjo nuk është çështje vetëm e Ukrainës por i prekë të gjithë”, tha ai.