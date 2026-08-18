Konjufca takon zyrtarin gjerman, diskutojnë perspektivën evropiane të Kosovës

Zëvendëskryeministri dhe ministri në detyrë i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka zhvilluar një takim me Christian Wiermer, sekretar i Shtetit për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare të landit federal Nordrhein-Westfalen të Gjermanisë. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, në fokus të takimit ishin marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Nordrhein-Westfalenit, perspektiva…

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18/08/2026 23:56

Zëvendëskryeministri dhe ministri në detyrë i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka zhvilluar një takim me Christian Wiermer, sekretar i Shtetit për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare të landit federal Nordrhein-Westfalen të Gjermanisë.

Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, në fokus të takimit ishin marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Nordrhein-Westfalenit, perspektiva evropiane e Kosovës, si dhe çështjet që lidhen me diasporën kosovare në këtë land.

Nordrhein-Westfaleni është një nga zonat në Gjermani me komunitetin më të madh të bashkatdhetarëve nga Kosova, ndërsa gjatë takimit është vlerësuar rëndësia e diasporës si urë lidhëse ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë.

Në takim është diskutuar edhe për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Nordrhein-Westfalenit, si dhe për perspektivën evropiane të Kosovës.

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