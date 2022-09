Konjufca: Serbia, shumë armiqësore ndaj Kosovës, nuk ka ndryshuar drejtim politik prej kohës së Millosheviqit Kryetari i Kuvendit, Gluk Konjufca, ka thënë se qytetarët e Kosovës e meritojnë që në fund të këtij viti të mos kenë regjim vizash me Evropën. Këtë deklaratë kryekuvendari e bëri pas takimit me homologen e tij nga Shqipëria, Lindita Nikolla, me të cilën kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi. Ai tha se Shqipëria dhe Kosova pavarësisht…