Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, sot do ta presë në takim delegacionin për Çështjet Evropiane të Parlamentit të Kroacisë.

Takimi pritet të zhvillohet në orën 10:50.

Komisioni i delegacionit për Çështjet Evropiane të Parlamentit të Kroacisë do të zhvillojë takim edhe me Komisionin për Punë të Jashtme dhe Diasporë si dhe me Komisionin për Integrim Evropian.