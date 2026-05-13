Konjufca: Osmani, si LDK dhe PDK – Po mendojnë që Amerika është e rrezikuar nga Albin Kurti, e këta paskan mbetë me mbrojtë
Glauk Konjufca ka kritikuar Vjosa Osmanin për mënyrën se si, sipas tij, po i trajton temat e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbinë në diskursin politik.
Konjufca tha se Osmani po përpiqet t’i përdorë këto dy tema në mënyrë të ngjashme me Lidhjen Demokratike e Kosovës dhe Partinë Demokratike e Kosovës gjatë viteve të fundit.
“Osmani, dy tema po mundohet t’i përdorë: Amerika dhe Serbia. Po e përdor Amerikën si e përdor LDK-ja dhe PDK-ja këto 6 vite, po dojnë me mbrojtë Amerikën prej Albin Kurtit, po mendojnë që Amerika është e rrezikuar prej Albin Kurtit dhe këta paskan mbetë me dalë e me mbrojtë”, tha Konjufca në DebatPlus.