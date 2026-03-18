Konflikt familjar në Prishtinë: Nëna dhe djali i mitur dyshohet se ushtruan dhunë ndaj njëri-tjetrit, nevojitet intervenimi i policisë

Një rast i dhunës në familje është raportuar më 17 mars rreth orës 14:30 në Prishtinë. Sipas njoftimit, në stacion policor janë shoqëruar dy persona të dyshuar – një nënë dhe djali i saj i mitur – pasi dyshohet se në shtëpinë e tyre kanë ushtruar dhunë ndaj njëri-tjetrit. Pas shoqërimit në polici dhe intervistimit…

18/03/2026 08:29

Një rast i dhunës në familje është raportuar më 17 mars rreth orës 14:30 në Prishtinë.

Sipas njoftimit, në stacion policor janë shoqëruar dy persona të dyshuar – një nënë dhe djali i saj i mitur – pasi dyshohet se në shtëpinë e tyre kanë ushtruar dhunë ndaj njëri-tjetrit.

Pas shoqërimit në polici dhe intervistimit të tyre, rasti është trajtuar në konsultim me prokurorin kompetent.

Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa rasti vazhdon të trajtohet nga organet përkatëse.

Raporti i plotë: 

DHUNË NË FAMILJE

Prishtinë 17.03.2026 – 14:30. Në stacion policor janë shoqëruar dy të dyshuarit nëna me djalin e mitur për shkak se në shtëpi kishin ushtruar dhunë ndaj njëri tjetrit. Në konsultim me prokurorin, pas intervistimit të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt./lajmi.net/

