Konfirmohet vdekja e të riut nga Malisheva në aksidentin në Gjermani

Një 19-vjeçar nga Malisheva ka vdekur në një aksident trafiku në Gjermani. Lajmin e ka konfirmuar kryetari i komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati. Sipas raportimeve, viktima e këtij rasti është Linor Krasniqi, ndërsa Klankosova.tv mëson se viktima ka lindur në Gjermani nga prindër shqiptarë të Kosovës.

Lajme

13/11/2025 12:18

