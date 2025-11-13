Konfirmohet vdekja e të riut nga Malisheva në aksidentin në Gjermani
Një 19-vjeçar nga Malisheva ka vdekur në një aksident trafiku në Gjermani. Lajmin e ka konfirmuar kryetari i komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati. Sipas raportimeve, viktima e këtij rasti është Linor Krasniqi, ndërsa Klankosova.tv mëson se viktima ka lindur në Gjermani nga prindër shqiptarë të Kosovës.
