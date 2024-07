Konfirmohet: Gresa Bakraçi në Lojërat Olimpike ‘Paris 2024’ Gresa Bakraçi është sportistja e radhës që do përfaqësojë Kosovën në Lojërat Olimpike ‘Paris 2024’. Bakraçi do të përfaqësojë sportin e atletikës në ngjarjen më të madh në planet, Lojërat Olimipike. Atletja jonë do të garojë në disiplinën e 800 metrave. Gresa merr pjesë me ftesë të univerzalitetit, pas përzgjedhjes së bërë nga komisioni përkatës…