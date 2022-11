Konferenca rajonale në Beograd për energjinë pa Kosovën, vjen reagimi i ambasadorit norvegjez

Lidhur me këtë ka reaguar ambasadori norvegjez në Kosovë, Jens Erik Grondahl, i cili përmes një postimi në Twitter tha se Kosova është pjesë përbërëse natyrore e çdo zgjidhjeje rajonale energjetike.

Tutje, ambasadori norvegjez tha se megjithatë, Kosova mbetet një partner i fortë për Norvegjinë.

“Interesimi i madh në konferencën e kësaj jave për energjinë e rinovueshme në Beograd vlerësohet shumë. Ndryshe nga komentet, Kosova mbetet një partner i fortë për Norvegjinë, duke përfshirë energjitë e rinovueshme dhe për krijimin e një tranzicioni drejt një të ardhmeje më të mirë të përbashkët”, ka deklaruar ai.

Nikoqir i kësaj konference ishte Serbia. Aty morën pjesë pesë shtetet e rajonit, Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Bosnje-Hercegovina, ku u diskutuan lidhur me investimet e mundshme e bashkëpunimin për siguri energjetike.

Great interest in this week’s renewable energy conference in Belgrade is much appreciated. Contrary to comments Kosovo remains a strong partner for Norway including on renewables and for creating a transition to a better common future.

