Komuniteti kroat në Janjevë të Lipjanit po e pret me kureshtje ardhjen e Dinamo Zagrepit në Kosovë, për t’u përballur me FC Ballkanin FC Ballkani të enjten do të vazhdojë aventurën në Ligën e Konferencës përballë Dinamo Zgrebit. Komuniteti kroat në Janjevë të Lipjanit po e pret me kureshtje ardhjen e Dinamo Zagrepit në Kosovë, për t’u përballur me FC Ballkanin. Banorët për Lajmin.net kanë thënë se përkrahin të dyja skuadrat, por besojnë se skuadra kroate është favorite…