Komuna e Shtimes bëhet me stadium të standardeve të UEFA-s, Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit prezanton projektin Edhe qyteti i Shtimes do të bëhet me stadium të ri, modern dhe sipas standardeve të UEFA-së dhe FIFA-së. Kjo pasi tashmë janë ndarë 2.4 milionë euro për rinovimin e tërësishëm dhe zgjerimin e stadiumit. “Stadiumi i qytetit do të jetë modern dhe sipas standardeve të FIFA-s dhe UEFA-së. Projekti përmban ndërtimin e tribunave të…