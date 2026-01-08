Komuna e Obiliqit: Rrugët janë të kalueshme, por paralajmërohen ngrica në disa segmente

08/01/2026 20:50

Komuna e Obiliqit ka njoftuar qytetarët se aktualisht të gjitha rrugët janë të kalueshme për qarkullim, por për shkak të temperaturave të ulëta në disa segmente ka prezencë të ngricave.

Drejtuesit e automjeteve dhe pjesëmarrësit e tjerë në trafik apelohet të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të përshtatin shpejtësinë sipas kushteve atmosferike, transmeton lajmi.net.

Njoftimi i plotë:

NJOFTIM
Njoftohen qytetarët se aktualisht të gjitha rrugët janë të kalueshme për qarkullim, por për shkak të temperaturave të ulëta ka prezencë të ngricave në disa segmente rrugore.
Luten drejtuesit e automjeteve dhe të gjithë pjesëmarrësit në trafik të tregojnë kujdes të shtuar, të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të përshtatin shpejtësinë sipas kushteve atmosferike.
Faleminderit për mirëkuptimin.
Zyra për Informim, Obiliq./lajmi.net/

